Müge Anlı sitem etmişti! Gizemli kadın ortaya çıktı!
Müge Anlı yine milyonları ekran başına topladı. Bursa İznik'e bağlı Orhaniye Mahallesi'nden Yalova'ya taşınan TIR şoförü Ferhan Tetik, 18 Mart sırra kadem bastı.
Müge Anlı yine milyonları ekran başına topladı. Bursa İznik'e bağlı Orhaniye Mahallesi'nden Yalova'ya taşınan TIR şoförü Ferhan Tetik, 18 Mart sırra kadem bastı.
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Kayıp adamın oğlu ise atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.
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Genç adam, "Babamı üvey annem Hülya" öldürdü iddiasını ortaya attı.
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Anlı da dünkü canlı yayında Hülya Hanım'a programa katılıp bildiklerini anlatması için çağrı yaptı.
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