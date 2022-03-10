Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Ailesini terk edip damadına kaçtı
Müge Anlı'nın programında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Çocuklarını ve eşini bırakan 43 yaşındaki kadın, damadına kaçtı. Damadıyla olan samimi fotoğraflarına rağmen kaçmadığını söyleyen kadın, ''Damadımla çektirdiğim fotoğraflarda hiçbir şey yok. Geri dönmeyeceğim. Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum. Herkes başının çaresine baksın'' dedi.
Ankara'da yaşayan 61 yaşındaki Azime Akkor, 43 yaşındaki 3 çocuk annesi, kızı Cemile Özdemir'i bir yıldır göremediği iddiasıyla araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Kızının kocasını terk ettikten sonra damadı ile bir yaşam sürdüğünü iddia eden Akkor, damadı ve ailesinin kızını kullandığını, torunlarının da annesiz kaldığını ileri sürdü.
Müge Anlı, iddia üzerine damadına kaçtığı söylenen Cemile Özdemir'e ulaştı. Bir yıldır ailesiyle görüşmeyen Özdemir, stüdyoda annesiyle duygusal bir kavuşmaya imza attı. Fakat o anlar çok uzun sürmedi.
"ÇOCUKLARIMI MERAK ETMİYORUM, HERKES ÇARESİNE BAKSIN"
Damadıyla kaçmadığını, kendi ayakları üzerinde durmak için ailesini geride bıraktığını söyleyen Cemile Özdemir, "Tek başıma yaşıyorum. Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum. Herkes başının çaresine baksın. Zaten çocuklarıma bakıyorlarmış. Ben kimseyi istemiyorum" dedi. Genç kadının sözleri üzerine öfkelenen annesi Azime Akkor, "Kızımı o adama bırakmayacağım. Alıp buradan götüreceğim" diye konuştu.
DAMADI İLE ÖPÜŞTÜĞÜ FOTOĞRAFLARINA CEVABI PES DEDİRTTİ
Ailesine dönmek istemediğinin altını ısrarla çizen Cemile Özdemir, hakkındaki iddiaları reddederken damadı ile öpüşürken çektikleri fotoğraflarına yönelik sorulara ise "Damadımla çektirdiğim fotoğraflarda hiçbir şey yok" diye yanıt verdi.