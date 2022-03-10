Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Ailesini terk edip damadına kaçtı

"ÇOCUKLARIMI MERAK ETMİYORUM, HERKES ÇARESİNE BAKSIN"

Damadıyla kaçmadığını, kendi ayakları üzerinde durmak için ailesini geride bıraktığını söyleyen Cemile Özdemir, "Tek başıma yaşıyorum. Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum. Herkes başının çaresine baksın. Zaten çocuklarıma bakıyorlarmış. Ben kimseyi istemiyorum" dedi. Genç kadının sözleri üzerine öfkelenen annesi Azime Akkor, "Kızımı o adama bırakmayacağım. Alıp buradan götüreceğim" diye konuştu.