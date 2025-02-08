Müge Anlı'da bir ilk! Olay çok pis noktalara gidiyor dedi, vakayı bıraktı!
ATV ekranlarının gündüz kuşağını korku kuşağına çeviren programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kayıp vakası araştırılırken, Müge Anlı "olay çok pis noktalara gidiyor" diyerek konuyu kapattığını ve bir daha ekranlara getirmeyeceğini duyurdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 27 yaşındaki A.Y.'ninn kaybını araştıran Müge Anlı, olayı ekrana getirmekten vazgeçtiğini açıkladı.
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Müge Anlı'da kayıp Ali Y. ile ilgili olarak "Ben bunları yayında açıklayamam" diyen Müge Anlı genç adamın senet kavgası yüzünden öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyordu.
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Ancak Müge Anlı ile Tatlı Serty yayınına katılan arkadaşlarının söyledikleri ise olayın seyrini değiştirdi.
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Yasaklı madde kullandığı ve hırsızlık yapan bir arkadaş grubu olduğu belirlenen Ali Y.'nin kaybı ile ilgili tüm iddialara taciz ve cinsel istismar iddiaları da eklendi.
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