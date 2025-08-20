Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti... İkinci kez tutuklandı

İddialara sessiz kalan üfürükçü M.S., öncesinde Sebile'ye karşı bir şey hissetmediğini ama kocası öldükten sonra ona ilgi duyduğunu ve evlenmek istediğini belirtmişti. Sebile Y., eşi hayattayken bu fotoğrafların çekildiğini, sonradan bu fotoğraflar ile kendisine şantaj yapıldığını, kocasının ise bu şantajlardan sonra rahatsızlanmaya başladığını anlatmıştı.