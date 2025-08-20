Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti... İkinci kez tutuklandı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında "yasak aşk" ve "üfürükçülük" iddialarının da karıştığı cinayet olayında cinayeti canlı yayında itiraf ettikten sonra tutuklanarak ardından da denetimli serbestlikle salınan kadın bir kez daha tutuklandı.
Osmaniye'de evinde rahatsızlanan Mehmet Y., kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetmişti. Önce doğal bir ölüm gibi görünen bu olayın arkasından ortaya atılan iddialar ise olay oldu.
Ölümün ardından, eşi Sebile Y. ile ilişki yaşadığı öne sürülen M.S., Müge Anlı'nın programında yaptıkları açıklamalarla şüpheleri üzerine çekmişti. Üfürükçülük yapan M.S.'nın son 6 aydır evlerine sıklıkla geldiğini söyleyen Sebile Y., M.S.'nın eşine su içirdiğini ve içinde ne olduğunu bilmediğini söylemişti.
Sebile Y., daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtmişti. Psikolojik problemler yaşadığını anlatan Sebile Y., M.S.'nın iyileştirme vaatleriyle kendisini kandırdığını ardından fotoğraflarını çektiğini ve evlenmeyi kabul etmezse o fotoğrafları kardeşlerine göndereceğini açıklamıştı.
İddialara sessiz kalan üfürükçü M.S., öncesinde Sebile'ye karşı bir şey hissetmediğini ama kocası öldükten sonra ona ilgi duyduğunu ve evlenmek istediğini belirtmişti. Sebile Y., eşi hayattayken bu fotoğrafların çekildiğini, sonradan bu fotoğraflar ile kendisine şantaj yapıldığını, kocasının ise bu şantajlardan sonra rahatsızlanmaya başladığını anlatmıştı.