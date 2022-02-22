Müge Anlı'da işlenen cinayette dikkat çeken Instagram ayrıntısı
Emine Çöp ve Tuğçe Semiz isimli kuzenler trafik ışıklarında katledilmişti. Kan donduran vahşet, Müge Anlı'da da gündeme geldi.
Saldırganlar daha sonra otomobile binip İstanbul istikametine kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Emine Çöp ise kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Alihan K. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 milimetre kovan tespit etti.
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