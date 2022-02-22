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Müge Anlı'da işlenen cinayette dikkat çeken Instagram ayrıntısı

 Emine Çöp ve Tuğçe Semiz isimli kuzenler trafik ışıklarında katledilmişti. Kan donduran vahşet, Müge Anlı'da da gündeme geldi. 

Müge Anlı'da işlenen cinayette dikkat çeken Instagram ayrıntısı - Resim: 1

Saldırganlar daha sonra otomobile binip İstanbul istikametine kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Müge Anlı'da işlenen cinayette dikkat çeken Instagram ayrıntısı - Resim: 2

Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Emine Çöp ise kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Müge Anlı'da işlenen cinayette dikkat çeken Instagram ayrıntısı - Resim: 3

Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Alihan K. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Müge Anlı'da işlenen cinayette dikkat çeken Instagram ayrıntısı - Resim: 4

Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 milimetre kovan tespit etti.

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