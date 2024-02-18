Müge Anlı'da kan donduran olay: Evden kaçan kadın anlattıklarıyla şoke etti

Benim sadece iki çocuğum var. Biri Nevra biri de oğlum. Başka yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Söylediklerinin arkasında duran ve geri adım atmayan Erva, Hüseyin'in eşinin kuzeni Elif olduğunu da iddia ederek "Hüseyin, Elif'le evli. Beni Türkiye'den götürmek için burada böyle konuşuyorlar" dedi.