Müge Anlı'da kan donduran olay: Evden kaçan kadın anlattıklarıyla şoke etti
Almanya'da yaşayan Hüseyin evden kaçan eşi Erva ve 9 aylık kızını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olurken yaşanan olaylar herkesi şoke etti.
Almanya'da yaşayan Hüseyin, evden kaçan eşi Erva ve 9 aylık kızını bulmak için İstanbul'a gelerek Müge Anlı'nın programına katıldı. Türkiye'ye gelerek başka bir adama kaçan Erva, kısa sürede yayına gelerek akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. Erva, Hüseyin'in eşi değil kuzeni olduğunu, bebeğin de annesi değil ablası olduğunu ileri sürdü. Hüseyin ile çekilen görüntülerin hepsine yüzünün montajlandığını söyleyen genç kadın, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
"AKLIMI YİTİRECEĞİM, BENCE KIZIM AĞIR HASTA"
Hüseyin'in ısrarlı açıklamalarına rağmen eşi olduğunu kabul etmeyen Erva, annesi olarak gösterilen kadını da inkar ederek "O benim teyzem" dedi. Kızının anlattıkları karşısında şaşkına dönen baba Ayhan ise "Allah'ım aklımı yitireceğim. Kızım ağır hasta, derhal hastaneye yatırılmalı. Bu benim karım, senin de annen oluyor.
Benim sadece iki çocuğum var. Biri Nevra biri de oğlum. Başka yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Söylediklerinin arkasında duran ve geri adım atmayan Erva, Hüseyin'in eşinin kuzeni Elif olduğunu da iddia ederek "Hüseyin, Elif'le evli. Beni Türkiye'den götürmek için burada böyle konuşuyorlar" dedi.
"BENİM ADIM ERVA DEĞİL, GÖRÜNTÜLERDE BENİ MONTAJLAMIŞLAR"
Doğum belgesinden kimliğe her şeyde kendi kızı olduğu ispatlanan küçük bebekle ilgili de konuşan Erva, "O benim kardeşim. Yanımda olduğundan annemin de haberi var. Ben bakıyorum kardeşime. DNA testi istiyorum" ifadelerini kullandı. Müge Anlı'nın gösterdiği bebek ultrason görüntülerinin de kendisine ait olmadığını söyleyen Erva, "Ben adım Erva değil. Ben Esin'im. Kimliğim yok, nüfusa gittiğimde adım başka çıkıyor" ifadelerini kullandı.