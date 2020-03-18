Müge Anlı’da şok gelişme ! Ceset parçaları bulundu...

Müge Anlı canlı yayınında kayıp olarak aranan Özcan Eren ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi kan dondurdu. 22 yaşındaki Özcan Eren, Manisa Soma'daki Bayat Mahallesinden, 7 Şubat günü kayboldu. Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya giden genç bir gün sonra evine döndü. Evine döndükten bir gün sonra dışarı çıkan Özcan Eren öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.