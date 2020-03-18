Müge Anlı’da şok gelişme ! Ceset parçaları bulundu...
Müge Anlı canlı yayınında kayıp olarak aranan Özcan Eren ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi kan dondurdu. 22 yaşındaki Özcan Eren, Manisa Soma'daki Bayat Mahallesinden, 7 Şubat günü kayboldu. Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya giden genç bir gün sonra evine döndü.
Müge Anlı canlı yayınında kayıp olarak aranan Özcan Eren ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi kan dondurdu. 22 yaşındaki Özcan Eren, Manisa Soma'daki Bayat Mahallesinden, 7 Şubat günü kayboldu. Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya giden genç bir gün sonra evine döndü. Evine döndükten bir gün sonra dışarı çıkan Özcan Eren öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.
18 Mart Çarşamba canlı yayında yaşanan son dakika gelişmesi ise izleyicileri şoke etti. Müge Anlı'nın hafta başında verdiği kesik kol bilgisinin ardından baraj gölünde başlatılan arama çalışmaları sırasında Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen ceset parçalarına ulaşıldı.
Acılı aile aldığı bilgi ile sarsılırken, ortaya çıkan gerçek şoke etti. Baş şüpheli veteriner hekimin, "Benim avukatım var, benden şüphelenir ve mahkemeye verirseniz sizi mahkemeye veririm" diyerek aileyi tehdit ettiği ortaya çıktı.
Özcan Eren'i öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan veteriner Mehmet hakkında şoke eden hastane raporu ortaya çıktı. Özcan Eren'in kaybolmasının ardından hastaneye giden Mehmet hakkında, 'bir başka şahıs tarafından darp, vurulma, tepilme, bükülme, ısırılma veya tırmalanma' tanısıyla tedavi raporu olduğu ortaya çıktı.