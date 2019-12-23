Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar
Müge Anlı'nın programında araştırılan Mehmet Muharrem Elbay olayıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı. Zeynep Ergül bugün canlı yayında yeni bir iddia ortaya attı.
Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili gelişmeler Türkiye'nin gündemine oturdu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızını aramak için gelen Zeynep Ergül ile birlikte kan donduran Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili gelişmeler tekrar gün yüzüne çıktı.
Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde 4 zanlı tutuklandı. Tutuklanan isimlerin arasında cinayetin 1 numaralı şüphelisi olan Cahit Ergül de yer alıyor.