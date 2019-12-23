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  3. 23 Aralık 2019 15:41

Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar

Müge Anlı'nın programında araştırılan Mehmet Muharrem Elbay olayıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı. Zeynep Ergül bugün canlı yayında yeni bir iddia ortaya attı.

Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili gelişmeler Türkiye'nin gündemine oturdu.

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Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızını aramak için gelen Zeynep Ergül ile birlikte kan donduran Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili gelişmeler tekrar gün yüzüne çıktı.

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Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar

Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde 4 zanlı tutuklandı. Tutuklanan isimlerin arasında cinayetin 1 numaralı şüphelisi olan Cahit Ergül de yer alıyor.

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Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar

Zeynep Ergül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ergül bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı.Zeynep Ergül'ün avukatı Sultan Sinem Gök de canlı yayına geldi.

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