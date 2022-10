Müge Anlı'da şaşırtan olay: Dolandırıcının adını duyan geldi: Stüdyoda yer kalmadı

DOLANDIRILMADIM' DİYEN YOK

Mağdur sayısının her geçen dakika arttığı belirtilirken yatalak bir hastanın da dolandırıldığı öne sürüldü. Gaziantep'ten yayın yapan muhabir, ''Burada şu an toplam rakam 18 kişi oldu. 'Dolandırılmadım' diyeni görmedim. Önüne gelen 'Ben de dolandırıldım' deyip rakam belirtiyor. Rakam her geçen dakika artıyor. Mağdurlar çeşitli meblağlarda dolandırıldığını iddia ediyorlar. Her geçen dakika sayıları artmaya devam ediyor'' dedi.