Müge Anlı'da şaşırtan olay: Dolandırıcının adını duyan geldi: Stüdyoda yer kalmadı

Canlı yayında meydana gelen olayda önce Tuba isimli genç kadın evlilik vaadiyle M.İ. tarafından kandırıldığını ve daha sonra M.İ.'nin yağ işi yaptığını söyleyerek defalarca kendisinden 'Yağ satar, bal satarız' diyerek para aldığını öne sürdü. ''Günlük ortalama 100 bin TL kazanıyorum diyerek bana iş teklifinde bulundu ben de inandım'' diyen genç kadın M.İ.'nin ablasından da paralar aldığını söyledi. Canlı yayın devam ederken M.İ. hakkında pek çok iddia ortaya atıldı ve programın ilerleyen dakikalarında dolandırmadığı kimse kalmadığı anlaşıldı. Yayına birçok kişi bağlanırken, Gaziantep'te pek çok kişi sokağa döküldü. Yine mağdur olduklarını öne süren kişiler de stüdyoda yer aldı.