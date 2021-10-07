Müge Anlı’da stüdyo gelen bu telefonla buz kesti
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şaşırtan gelişmeler yaşandı. 3 yıl önce Balıkesir'de öldürülen Kut'un ölümüyle ilgili Ramazan Şahin şüpheli bulunurken canlı yayına gelen telefon okları Ersin Çetinkaya'ya çevirdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şaşırtan gelişmeler yaşandı. 3 yıl önce Balıkesir'de öldürülen Kut'un ölümüyle ilgili Ramazan Şahin şüpheli bulunurken canlı yayına gelen telefon okları Ersin Çetinkaya'ya çevirdi.
Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen eşi Mustafa Kut'un katilini aramak için Müge Anlı canlı yayınına çıkan Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı. Ramazan Şahin'in evli Dürdane Kut'a yazdığı mektuptaki 'Koca ineğim, tavşanım, civelek Dürdanem' sözleri çok konuşulurken Ramazan Şahin, Müge Anlı canlı yayınına katıldı.
Bugünkü yayında ise Müge Anlı'nın programında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yayın sonuna doğru Balıkesir'den bağlanan Sezer Kaya isimli şahıs, Ersin Çetinkaya isimli kişinin, 'Gitsinler baksınlar bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?' dediğin ileri sürdü.
Ramazan Şahin'in oğlu da, 'Cinayeti işleyen kişi babam değilmiş' sözleri ile dikkat çekti.