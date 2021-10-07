Müge Anlı’da stüdyo gelen bu telefonla buz kesti

Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen eşi Mustafa Kut'un katilini aramak için Müge Anlı canlı yayınına çıkan Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı. Ramazan Şahin'in evli Dürdane Kut'a yazdığı mektuptaki 'Koca ineğim, tavşanım, civelek Dürdanem' sözleri çok konuşulurken Ramazan Şahin, Müge Anlı canlı yayınına katıldı.