Müge Anlı’daki Özkan çifti cinayetinde büyük şüphe
İzmir'de yaşayan Şenay Özkan ve Hasan Hüseyin Özkan çifti, sahibi olduğu marketlerinde çivili sopalar ve demir çubuklarla dövülerek öldürüldüler. İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık köyünde işlenen bu cinayetin vahşeti ve işleniş biçimi ise kan dondurdu.
Bu korkun cinayetin ardından jandarma araştırmalarını sürdürürken, aradan 3 yıl geçmesine rağmen katil veya katiller yakalanamadı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan korkunç cinayeti, komşuları Mehmet Kubilay Özel ve babası Muhittin Özel'in olayı duymaması dikkat çekti. Bunun üzerine komşular Müge Anlı'nın programına gelerek açıklamalar yaptılar.
Ayrıca katilin solak olduğu jandarma tarafından söylenirken, komşulardan Mehmet Kubilay Özel'in solak olması ve olay gecesi hiçbir şey duymaması dikkat çekti.
KROKİ ÜZERİNDEN ANLATTI İzmir'de işlenen Özkan Çifti cinayetinde kızları Begüm Özkan, cinayeti kroki üzerinden anlattı. Olay yerinin krokisini tahtaya yapıştıran Begüm Özkan, saat gece 02:00'de işlenen cinayetin tanıdık bir kişi tarafından işlendiğini anlattı.