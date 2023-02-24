Müge Anlı'dan canlı yayında kan donduran haberi verdi

Müge Anlı, Antalya’ya çalışmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Şükrü Güvenilir'e dair son dakika gelişmesini duyurdu. Programa üzücü bir haberle başlayan Müge Anlı, Şükrü Güvenilir'in cinayete kurban gittiğini söyledi. Stüdyoda sesler yükselirken Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Ne yazık ki programımızı işlediğimiz konularla ilgili üzücü bir gelişmeyle açıyorum. 31 Ocak Salı günü aracıyla beraber Antalya'da kaybolan 7 çocuk babası, 64 yalındaki Şükrü Güvenilir'in kaybının 14. gününde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı."