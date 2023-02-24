Müge Anlı'dan canlı yayında kan donduran haberi verdi
Müge Anlı, "Ne yazık ki bugün programımızı işlediğimiz konularla ilgili üzücü bir gelişmeyle açıyorum" diyerek kan donduran haberi verdi.
Müge Anlı, Antalya’ya çalışmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Şükrü Güvenilir'e dair son dakika gelişmesini duyurdu. Programa üzücü bir haberle başlayan Müge Anlı, Şükrü Güvenilir'in cinayete kurban gittiğini söyledi. Stüdyoda sesler yükselirken Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ne yazık ki programımızı işlediğimiz konularla ilgili üzücü bir gelişmeyle açıyorum. 31 Ocak Salı günü aracıyla beraber Antalya'da kaybolan 7 çocuk babası, 64 yalındaki Şükrü Güvenilir'in kaybının 14. gününde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı."
MÜGE ANLI KAN DONRUDAN GELİŞMEYİ DUYURDU!
Acı haber sonrası Sevgi gözyaşlarına boğulurken Müge Anlı olaya ilişkin detayları aktardı:
"İş arkadaşı 34 yaşındaki Bekir Demiray cinayet büro amirliğindeki sorgusunda olay gecesi alkol almak için buluştuklarını söyledi.
KÜFÜR ETTİN KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ
Demiray, daha sonra Şükrü Güvenilir'in kendisine küfür ettiği gerekçesiyle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.
ÇOCUĞU YAŞINDAKİ ARKADAŞI, YAŞLI ADAMI ÖLDÜRÜP ARAZİYE GÖMDÜ
Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Şükrü Güvenilir'in Isparta il sınırları içindeki bir araziye gömüldüğünü ortaya çıkardı."