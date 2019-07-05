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  3. 05 Temmuz 2019 13:05

Müge Anlı'nın aradığı Ecrin bebek hakkında flaş gelişme

Samsun'daki evinin önünden kaybolan Ecrin için Müge Anlı ve emniyet ekipleri günlerce seferber oldu. Müge Anlı ve emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası bölgede kemikler ve Ecrin'in kıyafetleri bulundu. Bulunan kemik parçaların

Müge Anlı'nın aradığı Ecrin bebek hakkında flaş gelişme

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 ay önce evinin önünden kaybolduktan sonra yapılan aramalarda bulunan kafatası ve kemik parçalarının kendisine ait olduğu değerlendirilen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu'nun ayrıntılı raporu bekleniyor.

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Müge Anlı'nın aradığı Ecrin bebek hakkında flaş gelişme

Ecrin'in annesi Sevcan ile üvey babası Deniz Kurnaz ilçeden ayrılıp Amasya'ya yerleşirken, bekleyişini sürdüren üvey babaanne Hacer Kurnaz, "Ecrin evin neşesiydi, gülüydü. İki ay oldu, olayın aydınlatılmasını bekliyoruz" dedi. Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kayboldu.

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Müge Anlı'nın aradığı Ecrin bebek hakkında flaş gelişme

Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı.

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Müge Anlı'nın aradığı Ecrin bebek hakkında flaş gelişme

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

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