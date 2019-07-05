Müge Anlı'nın aradığı Ecrin bebek hakkında flaş gelişme
Samsun'daki evinin önünden kaybolan Ecrin için Müge Anlı ve emniyet ekipleri günlerce seferber oldu. Müge Anlı ve emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası bölgede kemikler ve Ecrin'in kıyafetleri bulundu. Bulunan kemik parçaların
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 ay önce evinin önünden kaybolduktan sonra yapılan aramalarda bulunan kafatası ve kemik parçalarının kendisine ait olduğu değerlendirilen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu'nun ayrıntılı raporu bekleniyor.
Ecrin'in annesi Sevcan ile üvey babası Deniz Kurnaz ilçeden ayrılıp Amasya'ya yerleşirken, bekleyişini sürdüren üvey babaanne Hacer Kurnaz, "Ecrin evin neşesiydi, gülüydü. İki ay oldu, olayın aydınlatılmasını bekliyoruz" dedi. Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kayboldu.
Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı.