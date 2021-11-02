Müge Anlı'nın canlı yayında mide bulandıran cinsel ilişki itirafı
ATV’de yayınlanan Müge Anlı’da yine mide bulandıran iddialar canlı yayında ekranlara geldi. Programa katılan bir kadın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kardeşinin cenazesi evdeyken sevgilisi ile ilişkiye girdiğini canlı yayında itiraf etti.
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Karahan’ın kaybıyla ilgili bir süredir sevgilisini katil olmakla suçlayan Fatma Karadağ, skandal bir itirafta bulundu.
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Açıklamaları ve iddialarıyla Türkiye’nin gündemine oturan Fatma Karadağ, sevgilisi için “Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken benimle ilişkiye girdi. Beraber olmaya zorladı. Bunları yaptırdı. Ben yine sesimi çıkaramadım. Çünkü ağzımı yastıklara dayadı. Banyoda soğuk suların altında kaldım” şeklinde konuştu.
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Karadağ’ın iddiasına göre sevgilisi Cemal Durmaz, maddi ve manevi tüm hayatlarını mahvetmiş; bununla da kalmayarak darp ederek kardeşinin ölümüne sebep olmuştu.
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