Müge Anlı'nın canlı yayında mide bulandıran cinsel ilişki itirafı

Açıklamaları ve iddialarıyla Türkiye’nin gündemine oturan Fatma Karadağ, sevgilisi için “Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken benimle ilişkiye girdi. Beraber olmaya zorladı. Bunları yaptırdı. Ben yine sesimi çıkaramadım. Çünkü ağzımı yastıklara dayadı. Banyoda soğuk suların altında kaldım” şeklinde konuştu.