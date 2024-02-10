Muğla kabusu yaşadı! Adeta gök delindi; dolu yağdı

Muğla’da etkili olan sağanak yağış ve ardından gelen dolu yağışı Menteşe ve Milas’tan sonra Datça’da da yaşamı olumsuz etkiledi. Datça’nın Emecik Mahallesinde yaşayan vatandaşlar sabah beyaz örtü ile uyanırken, fındık büyüklüğünde yağan dolu ağaçlarda yaprak bırakmadı.