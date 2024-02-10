Muğla kabusu yaşadı! Adeta gök delindi; dolu yağdı
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Muğla akşam saatlerinde kabusu yaşadı. Datça'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, Muğla'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi...
Muğla’nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı Datça’nın geçim kaynağı Badem ağaçlarının yapraklarına büyük zarar verirken, bir marangoz atölyesine su bastı.
Muğla’da etkili olan sağanak yağış ve ardından gelen dolu yağışı Menteşe ve Milas’tan sonra Datça’da da yaşamı olumsuz etkiledi. Datça’nın Emecik Mahallesinde yaşayan vatandaşlar sabah beyaz örtü ile uyanırken, fındık büyüklüğünde yağan dolu ağaçlarda yaprak bırakmadı.
Dolu yağışı araziyi ve yolları beyaza bürürken, sağanak yağış sonrası bir vatandaşın marangoz işletmesine su bastı. Dolu yağışının Datça’nın ünlü ürünü Şubat ayı sonu ve Mart ayı içinde hasadı yapılacak olan Datça Badem Çağlasını olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.
Bodrum'da gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak ile onlarca şimşek ve yıldırım, geceyi gündüze çevirdi. Yıldırım nedeniyle bazı mahallelerde geçici elektrik kesintileri yaşandı.