Muğla ve Antalya günlerdir alev alev yanıyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına 2'inci gününde müdahale sürüyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise alevlerle mücadelede 3'üncü güne girildi.
Kaynak: DHA
Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.
Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edilen yangına, havanın aydınlamasıyla 10 uçak ve 14 helikopter de destek oldu.
