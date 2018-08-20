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  3. 20 Ağustos 2018 13:15

Muğla'da Alman mühendisin evine operasyon !

Muğla'da yaşayan Alman uyruklu bilgisayar mühendisinin evinde, sentetik uyuşturucu ''skunk'' ele geçirildi.

Muğla'da Alman mühendisin evine operasyon !

Muğla'da yaşayan Alman uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin (25) evinde, özel ambalajda sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi. Ambalajın üzerindeki logo ve kullanma tarifi dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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Muğla'da Alman mühendisin evine operasyon !

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen Alman uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin evine, dün sabah operasyon düzenledi.

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Muğla'da Alman mühendisin evine operasyon !

Operasyonda, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 297 kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 30 reçine esrar, 165 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen skunk'ın özel ambalajlandığı ve paketin üzerinde de logoyla, kullanma tarifi yazdığı görüldü.

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Muğla'da Alman mühendisin evine operasyon !

Gözaltına alınan T.M.N., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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