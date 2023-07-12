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Muğla'da bir orman yangını daha

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'da bir orman yangını daha - Resim: 1

Muğla'nın Milas ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Muğla'da bir orman yangını daha - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Muğla'da bir orman yangını daha - Resim: 3

Yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Muğla'da bir orman yangını daha - Resim: 4

 Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale ediliyor.

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