Muğla'da bir orman yangını daha
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale ediliyor.
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