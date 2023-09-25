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Muğla'da deniz altında evlenme teklifi

Muğla’nın Datça ilçesinde Ercan A. kız arkadaşına deniz altında evlenme teklif etti.

Muğla'da deniz altında evlenme teklifi - Resim: 1

Datça'da yaşayan Denizlili Ercan A. yine kendisi gibi Denizlili kız arkadaşı Ayşegül Yalçın'ı Datça 'ya davet ederek bir sürpriz hazırladı.

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Muğla'da deniz altında evlenme teklifi - Resim: 2

Denizlili çift Datça'da dalış dersleri veren bir okulun eğitmenleri ile Akvaryum koyunun mavi sularında dalış yaptı.

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Muğla'da deniz altında evlenme teklifi - Resim: 3

Dalış eğitmenlerinin açtığı "Benimle Evlenirmisin" yazılı afiş ile birlikte, Ercan A  kız arkadaşı Ayşegül Ş. denizin ortalama 4 metre altında tek taş yüzük takarak evlenme teklifi yaptı.

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Muğla'da deniz altında evlenme teklifi - Resim: 4

Ş., tek taş yüzüğü takarak evlenme teklifini kabul etti.

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