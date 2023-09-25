Muğla'da deniz altında evlenme teklifi
Muğla’nın Datça ilçesinde Ercan A. kız arkadaşına deniz altında evlenme teklif etti.
Datça'da yaşayan Denizlili Ercan A. yine kendisi gibi Denizlili kız arkadaşı Ayşegül Yalçın'ı Datça 'ya davet ederek bir sürpriz hazırladı.
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Denizlili çift Datça'da dalış dersleri veren bir okulun eğitmenleri ile Akvaryum koyunun mavi sularında dalış yaptı.
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Dalış eğitmenlerinin açtığı "Benimle Evlenirmisin" yazılı afiş ile birlikte, Ercan A kız arkadaşı Ayşegül Ş. denizin ortalama 4 metre altında tek taş yüzük takarak evlenme teklifi yaptı.
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Ş., tek taş yüzüğü takarak evlenme teklifini kabul etti.
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