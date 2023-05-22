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  4. Görüntüler Muğla'dan! Mayıs ayında her yer beyaza büründü

Muğla'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü.

Muğla'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü - Resim: 1

Meteoroloji tarafından Muğla’ya gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Menteşe Yılanlı ve Göktepe bölgesindeki kırsal mahallelerin ulaşımında kullanılan yollar adeta beyaza bürüdü.

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Muğla'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü - Resim: 2

Dolu yağışı nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte zorlanırken, Esençay Mahallesi yolu şiddetli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolu yağışını cep telefonunu ile çeken vatandaşlar beyaza bürünen yolları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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Muğla'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü - Resim: 3
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Muğla'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü - Resim: 4
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