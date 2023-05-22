Muğla'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Meteoroloji tarafından Muğla’ya gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Menteşe Yılanlı ve Göktepe bölgesindeki kırsal mahallelerin ulaşımında kullanılan yollar adeta beyaza bürüdü.