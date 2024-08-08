Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi
Muğla’nın Milas ilçesinde dün saat 15.15’te başlayan ve akşam saatlerinde alevlerin yerleşim yerlerine ulaştığı orman yangını ekiplerin gece havadan ve karadan müdahalesi ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi’nde dün başlayan orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü.
Sekköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale sürerken, 350 nüfuslu Çakıralan Köyü önlem olarak boşaltıldı.
Bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının son durumu hakkında bilgi verdi. Vali Akbıyık, “Bugün saat 15.15’te Sekköy’de zeytinlik alanlarda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Saat 19.00 civarında kontrol altına aldığımızı düşünürken, yangın spot atarak Çakıralan Köyü ormanlık alanlarına yayıldı. Havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı’na ait uçak ve helikopterler yangına müdahale ediyor. Gece görüşlü helikopterlerimiz de şu an çalışıyor. Karadan arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, dozerlerimiz ve köylülerimizin desteği ile müdahale ediyoruz. Yangın köyün sıfır noktasına kadar geldi, 350 nüfuslu 60 haneli köyümüzü tahliye ettik. Şu an köye sıçramadan ve can kaybı olmadan yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.
Vali Akbıyık, yangının yaklaşık 30 hektar alanı etkilediğini ve sürekli yön değiştiren rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Yangının çıkış nedeninin elektrik telleri olabileceği değerlendiriliyor. Yangın sırasında bir ahır zarar gördü, alevler mezarlığa kadar ulaştı. Ancak köy çevresinde tüm ekiplerin itfaiye ve iş makineleriyle yollar açarak koruma önlemleri aldıklarını ifade etti. Tahliye edilen vatandaşlar yakın köylerdeki akrabalarına gitti. Gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir grup ise köyde kalarak çalışmalara destek oluyor. Gece olduğu için tam bir ölçüm yapılamadığını, ancak yanan alanın tahminen 30 hektarın üzerinde olduğunu düşündüğünü söyledi.