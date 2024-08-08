Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi

Vali Akbıyık, yangının yaklaşık 30 hektar alanı etkilediğini ve sürekli yön değiştiren rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Yangının çıkış nedeninin elektrik telleri olabileceği değerlendiriliyor. Yangın sırasında bir ahır zarar gördü, alevler mezarlığa kadar ulaştı. Ancak köy çevresinde tüm ekiplerin itfaiye ve iş makineleriyle yollar açarak koruma önlemleri aldıklarını ifade etti. Tahliye edilen vatandaşlar yakın köylerdeki akrabalarına gitti. Gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir grup ise köyde kalarak çalışmalara destek oluyor. Gece olduğu için tam bir ölçüm yapılamadığını, ancak yanan alanın tahminen 30 hektarın üzerinde olduğunu düşündüğünü söyledi.