Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının son durumu hakkında bilgi verdi. Vali Akbıyık, “Bugün saat 15.15’te Sekköy’de zeytinlik alanlarda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Saat 19.00 civarında kontrol altına aldığımızı düşünürken, yangın spot atarak Çakıralan Köyü ormanlık alanlarına yayıldı. Havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı’na ait uçak ve helikopterler yangına müdahale ediyor. Gece görüşlü helikopterlerimiz de şu an çalışıyor. Karadan arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, dozerlerimiz ve köylülerimizin desteği ile müdahale ediyoruz. Yangın köyün sıfır noktasına kadar geldi, 350 nüfuslu 60 haneli köyümüzü tahliye ettik. Şu an köye sıçramadan ve can kaybı olmadan yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.