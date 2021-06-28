Muğla'da orman yangını! Fethiye yolu ulaşıma kapatıldı
Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahalede bulunurken, Muğla-Fethiye kara yolu ulaşıma kapıldı.
Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.
Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bırakmaya başladı.
Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler güçlükle kontrol altına alındı.
KARA YOLU KAPATILDI
Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.
Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.
Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalıştı.
ULA BELEDİYE BAŞKANI: HER AN BİR FACİA İLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİRDİK
Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, CNN Türk canlı yayınında yangınla ilgili açıklama yaptı. Türkler, yangının bin 500 kişinin yaşadığı bir bölgede çıktığını belirterek, ''Şu an için bir can kaybımız veya yaralı yok. Tahliye yapılması düşünüldü, çok yakındı yerleşim alanına yangın. Tahliye yapmadan kurtardık. 2 evin yakınındaydı, onları misafir ettik. Yangının mangaldan çıkmış olabileceği düşünülüyor. Şu anda 2 dönümün üzerinde alan kül olmuş durumda, toplamda 4 bin metrekarelik alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Vatandaşlara yol kenarına yanıcı madde atılmaması konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Meteoroloji uyarmıştı. Hava sıcaklığı da artışa geçmiş durumda. Her an bir facia ile karşı karşıya gelebilirdik. Vatandaşları dikkatli olmaları yönünde, mangal yakmamaları konusunda uyarıyoruz. Rüzgar var, yangını körükledi'' dedi.