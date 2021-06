Muğla'da orman yangını! Fethiye yolu ulaşıma kapatıldı

ULA BELEDİYE BAŞKANI: HER AN BİR FACİA İLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİRDİK

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, CNN Türk canlı yayınında yangınla ilgili açıklama yaptı. Türkler, yangının bin 500 kişinin yaşadığı bir bölgede çıktığını belirterek, ''Şu an için bir can kaybımız veya yaralı yok. Tahliye yapılması düşünüldü, çok yakındı yerleşim alanına yangın. Tahliye yapmadan kurtardık. 2 evin yakınındaydı, onları misafir ettik. Yangının mangaldan çıkmış olabileceği düşünülüyor. Şu anda 2 dönümün üzerinde alan kül olmuş durumda, toplamda 4 bin metrekarelik alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Vatandaşlara yol kenarına yanıcı madde atılmaması konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Meteoroloji uyarmıştı. Hava sıcaklığı da artışa geçmiş durumda. Her an bir facia ile karşı karşıya gelebilirdik. Vatandaşları dikkatli olmaları yönünde, mangal yakmamaları konusunda uyarıyoruz. Rüzgar var, yangını körükledi'' dedi.