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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Muğla'da orman yangını - Resim: 1

Kavaklıdere ilçesinin Bellibol mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. 

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Muğla'da orman yangını - Resim: 2

Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 

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Muğla'da orman yangını - Resim: 3

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 15 arazöz, 5 su tankeri ile 50 personel ile karadan müdahale edildi.

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Muğla'da orman yangını - Resim: 4

Saat 14.00'te başlayan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. 

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