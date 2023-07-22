Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Kavaklıdere ilçesinin Bellibol mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.
1 / 6
Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
2 / 6
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 15 arazöz, 5 su tankeri ile 50 personel ile karadan müdahale edildi.
3 / 6
Saat 14.00'te başlayan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.
4 / 6