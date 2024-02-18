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Muğla'da 'selfie' çeken iki kadın denize düştü

Muğla'da 5'inci Badem Çiçeği Festivali'ne katılan bir grupta bulunan iki kadın, 'selfie' çekmek isterken denize düştü.

Kaynak: DHA
Muğla'da 'selfie' çeken iki kadın denize düştü - Resim: 1

Olay, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Datça ilçesinde düzenlenen 5'inci Badem Çiçeği Festivali'ne katılan bir grupta bulunan iki kadın, 'selfie' çekerken dengesini kaybedip denize düştü. 

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Muğla'da 'selfie' çeken iki kadın denize düştü - Resim: 2

Festival alanında görevli polis ekipleri, denize düşen 2 kişiyi kurtardı. 2 kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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Muğla'da 'selfie' çeken iki kadın denize düştü - Resim: 3

Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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