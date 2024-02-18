Muğla'da 'selfie' çeken iki kadın denize düştü
Muğla'da 5'inci Badem Çiçeği Festivali'ne katılan bir grupta bulunan iki kadın, 'selfie' çekmek isterken denize düştü.
Kaynak: DHA
Olay, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Datça ilçesinde düzenlenen 5'inci Badem Çiçeği Festivali'ne katılan bir grupta bulunan iki kadın, 'selfie' çekerken dengesini kaybedip denize düştü.
1 / 3
Festival alanında görevli polis ekipleri, denize düşen 2 kişiyi kurtardı. 2 kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2 / 3
Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)
3 / 3