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  3. 03 Şubat 2021 20:36

Muğla'da şubat ayında vatandaşlar denize girdi

Muğla'nın Datça ilçesinde, güneşli havayı gören vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.

Muğla'da şubat ayında vatandaşlar denize girdi

Datça’da ocak ayı boyunca etkisini sürdüren soğuk, yağışlı ve fırtınalı hava, şubatın ilk günlerinde yerini güneşe bıraktı. Havanın ısınmasını fırsat bilenler de mavi bayraklı Hastanealtı Plajı'na akın etti.

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Muğla'da şubat ayında vatandaşlar denize girdi

Denize girip yüzenlere, Hastanealtı Plajı'nın maskotu 'Golden Retviever' cinsi köpek de eşlik etti. Hava sıcaklığının 19 deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü kentte, sahil kıyıları vatandaşlarla doldu.

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Muğla'da şubat ayında vatandaşlar denize girdi

Sosyal mesafeye dikkat edip, maske taktıkları görülen vatandaşlar, yürüyüş yapıp, banklarda oturdu.

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Muğla'da şubat ayında vatandaşlar denize girdi

Müzisyen Utku Soysal, “Her mevsim burada denize girmek mümkün. Ancak son bir aydır fırtına, soğuk ve yağışlı havadan dolayı denize giremedik. Sahilde güneşlenemedik. Şubat ayının ilk günlerinde güneş yüzünü gösterdi ve biz de deniz sezonunun açtık. Bundan sonra havalar ısınır artık” diye konuştu.

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