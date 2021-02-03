Muğla'da şubat ayında vatandaşlar denize girdi

Müzisyen Utku Soysal, “Her mevsim burada denize girmek mümkün. Ancak son bir aydır fırtına, soğuk ve yağışlı havadan dolayı denize giremedik. Sahilde güneşlenemedik. Şubat ayının ilk günlerinde güneş yüzünü gösterdi ve biz de deniz sezonunun açtık. Bundan sonra havalar ısınır artık” diye konuştu.



