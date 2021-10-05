Muğla'da turistler burayı görmeden gitmiyor: Gören telefona sarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafedeki Orhaniye Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu plajı turistleri ağırlıyor.
Muğla’nın Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafedeki Orhaniye Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu plajı, İngiliz turistlerin uğrak mekanı haline geldi.
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Pandemi kararları dolayısıyla kapıları kapalı olan İngiltere’nin Türkiye’ye gidişleri serbest bırakmasından sonra Marmaris’e gelen İngilizlerin ilk duraklarından biri yine Kızkumu plajı oldu.
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İngiliz turistler Kızkumu plajında gezerek deniz ve manzaranın keyfini çıkardı.
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İngiliz turistler Kızkumu plajında gezerek deniz ve manzaranın keyfini çıkardı.
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