Muğla'da yaz bitmedi: Vatandaşlar plaja akın etti
Türkiye’nin birçok bölgesinde kış sezonu başlamasına rağmen, Muğla’da vatandaşlar plajın keyfini çıkardı.
Türkiye’nin birçok bölgesinde kış sezonu başlamasına rağmen, Muğla’da deniz keyfi devam ediyor.
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Muğla’nın sakin kent unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesinde hafta sonu tatilini deniz kenarında değerlendirmek isteyen aileler hem güneyin, hem de denizin tadını çıkardı.
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Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 16-18 derece olduğu Akyaka’da özellikle çocuklar gün boyu denizden çıkmadı.
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Günübirlik tatilcilerin uğrak noktası Akyaka’da üniversite öğrencileri başta olmak üzere Aydın ve Denizli illerinden hafta sonunu değerlendirmek için Akyaka’ya akın ettiler.
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