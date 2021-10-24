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Muğla'da yaz bitmedi: Vatandaşlar plaja akın etti

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış sezonu başlamasına rağmen, Muğla’da vatandaşlar plajın keyfini çıkardı.

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış sezonu başlamasına rağmen, Muğla’da deniz keyfi devam ediyor.

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Muğla’nın sakin kent unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesinde hafta sonu tatilini deniz kenarında değerlendirmek isteyen aileler hem güneyin, hem de denizin tadını çıkardı.

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Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 16-18 derece olduğu Akyaka’da özellikle çocuklar gün boyu denizden çıkmadı.

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Günübirlik tatilcilerin uğrak noktası Akyaka’da üniversite öğrencileri başta olmak üzere Aydın ve Denizli illerinden hafta sonunu değerlendirmek için Akyaka’ya akın ettiler.

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