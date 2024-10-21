Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, elektrik tellerinden kaynaklı çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale, 4'üncü gününde havadan ve karadan sürüyor.
Kaynak: DHA / İHA
Menteşe ilçesi Turnalı mevkisindeki ormanda 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.
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Ormandan yükselen dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına 313 personel katıldı, 130 müdahale aracı, 45 arazöz, 12 su tankeri, 13 iş makinesi, 16 helikopter ve 8 uçak ile müdahale edildi.
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İlk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen yangın, dün saat 13.30'da itibariyle kısmen kontrol altına alındı.
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