Muğla'daki sahibinden satılık adanın fiyatı arttı

KREDİYE UYGUN

Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli emlak şirketi yönetici ortağı Uğur Özcan, adanın krediye uygun olduğunu söyledi. Karaca Adası'nın 1980 yılında ABD'de yaşayan bir Türk iş insanı tarafından 7 yıldız kategorisinde otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Özcan, adanın o dönem imarlı olduğunu kaydetti. Adanın 1983 yılında birinci dereceden SİT alanı ilan edildiğini aktaran Özcan, otel yatırımının bu nedenle gerçekleşemediğini, adayı satın alan Türk iş insanının da mağduriyet yaşadığını belirtti. Uğur Özcan, “Sahibi yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Adada 3 müstakil ev bulunuyor. Ancak metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Yine adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var" dedi.