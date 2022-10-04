Muğla'nın turistik mahallelerinde yıkım sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta, Muğla'da incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı.