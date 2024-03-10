Muğla'nın yanan ormanları küllerinden doğdu

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan orman yangınları sonrası yapılan çalışmalarla hakkında bilgilendirme programı düzenlendi. Milas Orman İşletme Müdürlüğünde yanan alanlarda yapılan ağaçlandırma ve silvikültür çalışmalarını yerinde görme ve inceleme programına Muğla Bölge Müdürü Salim Karabulut, Bölge Müdür Yardımcıları Adnan Güller ve Ersen Çetin, Basın İletişim Şube Müdürü Yüksel Savaş, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri katıldı.