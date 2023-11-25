Muğla'yı hortum vurdu! Bir ilçe savaş alanına döndü

Muğla'da sabahın saatlerinde ilçe merkezinde başlayan hortum, devlet hastanesinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı. Hortum sonucu birçok ev ve iş yerinin camları patladı, güneş enerjileri parçalandı, çatıları uçtu ve ağaçlar gövdelerinden ayrıldı. Hortum, Dalaman Anaokulunda da büyük hasara yol açtı.