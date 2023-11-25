Muğla'yı hortum vurdu! Bir ilçe savaş alanına döndü
Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen hortum ilçeyi savaş alanına çevirdi. Dev hortum saniye saniye kameralara yansıdı.
Muğla'da sabahın saatlerinde ilçe merkezinde başlayan hortum, devlet hastanesinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı. Hortum sonucu birçok ev ve iş yerinin camları patladı, güneş enerjileri parçalandı, çatıları uçtu ve ağaçlar gövdelerinden ayrıldı. Hortum, Dalaman Anaokulunda da büyük hasara yol açtı.
Anaokulunun demir korkuluklarının yanı sıra, camlarında ve çatısında hasar oluştu. Bahçesinde bulunan çocuk parkının üzerine saç trapez ve demir bloklar çöktü.
Hortum üzerinde kaymakamlık, belediye ve itfaiye ekipleri ilçe genelinde hasar tespit çalışmasına başladı. Hortumda can kaybının bulunmadığı öğrenildi.
Hasar gören bina sahiplerinden Mustafa Çaktuğ, “Çatıda kiremitler gitti, çatı uçtu, güneş enerjileri tamamen hasar gördü” dedi. Suat Bulut ise, “Hortum geldi, binayı aldı gitti. Çatıyı komple aşağıya attı, indirdi. Hasarımız yaklaşık 500 bin lira” diye konuştu.