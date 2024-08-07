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''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı

ASAL Araştırma, son anket sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanlara, ''Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?'' sorusu yöneltildi.

''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 1

ASAL Araştırma, 10-17 Temmuz'da 26 ilde bir araştırma yaptı. Araştırma şirketi katılımcılara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa sizce muhalefetin adayı kim olmalı?" diye sordu. 

İşte anket sonuçları:

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''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 2

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 23,5

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''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 3

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 20,8

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''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 4

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 10,1

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