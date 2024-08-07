''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı
ASAL Araştırma, son anket sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanlara, ''Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?'' sorusu yöneltildi.
ASAL Araştırma, 10-17 Temmuz'da 26 ilde bir araştırma yaptı. Araştırma şirketi katılımcılara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa sizce muhalefetin adayı kim olmalı?" diye sordu.
İşte anket sonuçları:
1 / 9
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 23,5
2 / 9
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 20,8
3 / 9
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 10,1
4 / 9