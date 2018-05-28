Muharrem İnce, mezun olduğu fakülte önünde diploma dağıttı
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisinin de mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'ne gelerek, burada diplomasının fotokopisini dağıttı.
İnce, fakülte önünde 1986 yılında mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocalarıyla da toplu fotoğraf çektirdi.
Balıkesir'de partisinin düzenlediği miting öncesinde havayoluyla kente gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitinge geçmeden önce 1986 yılında mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesine geldi.