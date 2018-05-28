Muharrem İnce, mezun olduğu fakülte önünde diploma dağıttı

Mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi içerisine giren Muharrem İnce, burada partilileri uyararak sadece mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocaları ile bir araya geleceğini belirterek, fakültenin dışına çıkmalarını istedi.