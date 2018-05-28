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  3. 28 Mayıs 2018 17:04

Muharrem İnce, mezun olduğu fakülte önünde diploma dağıttı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisinin de mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'ne gelerek, burada diplomasının fotokopisini dağıttı.

Muharrem İnce, mezun olduğu fakülte önünde diploma dağıttı

İnce, fakülte önünde 1986 yılında mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocalarıyla da toplu fotoğraf çektirdi.

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Muharrem İnce, mezun olduğu fakülte önünde diploma dağıttı

Balıkesir'de partisinin düzenlediği miting öncesinde havayoluyla kente gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitinge geçmeden önce 1986 yılında mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesine geldi.

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Muharrem İnce, mezun olduğu fakülte önünde diploma dağıttı

Muharrem İnce'yi burada vatandaşlar ve partililer karşıladı.

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Muharrem İnce, mezun olduğu fakülte önünde diploma dağıttı

Mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi içerisine giren Muharrem İnce, burada partilileri uyararak sadece mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocaları ile bir araya geleceğini belirterek, fakültenin dışına çıkmalarını istedi.

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