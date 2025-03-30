''Müjdesi'' 2018 yılında verilmişti! İşte Türkiye'nin 7 yıldır tamamlanamayan havalimanı

14 Aralık 2024 tarihinde AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi'nde Bayburtlulara müjdeyi veren Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına rağmen, inşaatın havadan görüntülenen içler acısı manzarası, havaalanının bu tarihe de yetişemeyeceği yönünde endişeleri artırdı. 3 Nisan 2018 tarihinde temeli atılan ve 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı 4 yılda tamamlanırken, yine 2018'de temeli atılan Bayburt-Gümüşhane Havaalanı'nın neden bitirilemediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca projenin yüklenici firmasının resmi internet sitesinden 8 Eylül 2020 tarihinde havaalanıyla alakalı yapılan açıklamada, ilk uçuşun 2023 yılında gerçekleşeceği belirtilmişti.