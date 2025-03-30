''Müjdesi'' 2018 yılında verilmişti! İşte Türkiye'nin 7 yıldır tamamlanamayan havalimanı
Temeli 2018 yılında atılan ve 2020 yılında hizmete alınacağı açıklanan Bayburt-Gümüşhane Havaalanı projesi şimdi de 2026 yılına kaldı...
13 Haziran 2018 tarihinde Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temel atma töreninde konuşan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, havaalanının 2020 yılında açılacağını duyurmuş ve artık Bayburt'a uçakla geleceğini söylemişti. Ancak 2020'de açılamayan havaalanı için bu sefer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geç olacak ama güç olmayacak" diyerek havaalanının 2026 yılında hizmete gireceğini vurguladı.
14 Aralık 2024 tarihinde AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi'nde Bayburtlulara müjdeyi veren Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına rağmen, inşaatın havadan görüntülenen içler acısı manzarası, havaalanının bu tarihe de yetişemeyeceği yönünde endişeleri artırdı. 3 Nisan 2018 tarihinde temeli atılan ve 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı 4 yılda tamamlanırken, yine 2018'de temeli atılan Bayburt-Gümüşhane Havaalanı'nın neden bitirilemediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca projenin yüklenici firmasının resmi internet sitesinden 8 Eylül 2020 tarihinde havaalanıyla alakalı yapılan açıklamada, ilk uçuşun 2023 yılında gerçekleşeceği belirtilmişti.
Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın üstyapı inşaatı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2025 bütçesinden 400 milyon lira ödenek ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.