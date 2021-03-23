Mülteci kampında büyük facia: 15 ölü, 400 kişi kayıp
Bangladeş'te bir mülteci kampında çıkan yangında en az 15 kişi öldü, 400 kişiden ise haber alınamıyor. Küle dönen kamptan gelen fotoğraflar yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw, Cox Bazar'da Balukhali kampında çıkan yangının ardından 400 kişiye ulaşılamadığını söyledi.
Klaauw, yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğine, 560 kişinin yaralandığına, en az 10 bin barınağın kül olduğuna, bunun en az 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğine dikkati çekerek, Bangladeş'teki kamplarda daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurguladı.
Bölgede Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerinin çalışma yürüttüğünü dile getiren Klaauw, yangın için "çok büyük ve yıkıcı" ifadesini kullanarak felakette kliniklerin ve dağıtım merkezlerinin de kullanılamaz hale geldiği bilgisini paylaştı.
Johannes Van der Klaauw, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile yangın sonrası yardım çalışmalarını koordine ettiklerini, bu çalışmalarda önceliklerinin en savunmasız durumda bulunan kadın ve çocuklar olduğunu kaydetti.