Mülteci kampında büyük facia: 15 ölü, 400 kişi kayıp

Klaauw, yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğine, 560 kişinin yaralandığına, en az 10 bin barınağın kül olduğuna, bunun en az 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğine dikkati çekerek, Bangladeş'teki kamplarda daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurguladı.