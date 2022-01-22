Mumyanın gizemi çözüldü: 2 bin 600 yıllık güzellik ortaya çıktı
Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce ölen bir kadının mumyalanmış yüzünün yeniden yapılandırılması, onun koyu kahverengi gözlere ve hafifçe çıkıntılı üst dişlere sahip olan güzel bir kadın olduğunu ortaya çıkardı.
“Shep-en-Isis” olarak adlandırılan munya, 1820'de İsviçre'ye taşınmadan önce, Mısır'daki Nil Nehri'nin batı kıyısında yer alan mezar kompleksi olan Deir el-Bahari'de 1819'da bulundu. Kalıntıları şu anda İsviçre'nin St Gallen kentindeki São Galo Manastır Kütüphanesi'nde tutuluyor.
ÜST SINIF BİR AİLEYE MENSUPTU
Shep-en-Isis’in lahitindeki yazıtlar, onun zengin bir üst sınıf aileye ait olduğunu ve MÖ 7. yüzyıldaki yaşamı sırasında bir dereceye kadar resmi eğitim almış olabileceğini gösteriyor.
Uzmanlara göre, Shep-en-Isis’i Thebes şehrinde MÖ 610'daki ölümünden önce bir rahibin kızıydı. Ancak Shep-en-Isis'in eşinin adını, mesleğini veya çocuk doğurup doğurmadığını belirlemek mümkün değil.
Diğer taraftan, Shep-en-Isis’in yüzünün yeniden yapılandırma projesi, Sicilya'daki FAPAB Araştırma Merkezi ve Avustralya'daki Flinders Üniversitesi tarafından Brezilya'dan bir 3D tasarımcı olan Cicero Moraes ile işbirliği içinde yürütüldü.