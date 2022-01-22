Mumyanın gizemi çözüldü: 2 bin 600 yıllık güzellik ortaya çıktı

ÜST SINIF BİR AİLEYE MENSUPTU



Shep-en-Isis’in lahitindeki yazıtlar, onun zengin bir üst sınıf aileye ait olduğunu ve MÖ 7. yüzyıldaki yaşamı sırasında bir dereceye kadar resmi eğitim almış olabileceğini gösteriyor.