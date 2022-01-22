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  4. Mumyanın gizemi çözüldü: 2 bin 600 yıllık güzellik ortaya çıktı

Mumyanın gizemi çözüldü: 2 bin 600 yıllık güzellik ortaya çıktı

Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce ölen bir kadının mumyalanmış yüzünün yeniden yapılandırılması, onun koyu kahverengi gözlere ve hafifçe çıkıntılı üst dişlere sahip olan güzel bir kadın olduğunu ortaya çıkardı.

Mumyanın gizemi çözüldü: 2 bin 600 yıllık güzellik ortaya çıktı - Resim: 1

“Shep-en-Isis” olarak adlandırılan munya, 1820'de İsviçre'ye taşınmadan önce, Mısır'daki Nil Nehri'nin batı kıyısında yer alan mezar kompleksi olan Deir el-Bahari'de 1819'da bulundu. Kalıntıları şu anda İsviçre'nin St Gallen kentindeki São Galo Manastır Kütüphanesi'nde tutuluyor.

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Mumyanın gizemi çözüldü: 2 bin 600 yıllık güzellik ortaya çıktı - Resim: 2

ÜST SINIF BİR AİLEYE MENSUPTU


Shep-en-Isis’in lahitindeki yazıtlar, onun zengin bir üst sınıf aileye ait olduğunu ve MÖ 7. yüzyıldaki yaşamı sırasında bir dereceye kadar resmi eğitim almış olabileceğini gösteriyor.

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Mumyanın gizemi çözüldü: 2 bin 600 yıllık güzellik ortaya çıktı - Resim: 3

Uzmanlara göre, Shep-en-Isis’i Thebes şehrinde MÖ 610'daki ölümünden önce bir rahibin kızıydı. Ancak Shep-en-Isis'in  eşinin adını, mesleğini veya çocuk doğurup doğurmadığını belirlemek mümkün değil.

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Mumyanın gizemi çözüldü: 2 bin 600 yıllık güzellik ortaya çıktı - Resim: 4

Diğer taraftan, Shep-en-Isis’in yüzünün  yeniden yapılandırma projesi, Sicilya'daki FAPAB Araştırma Merkezi ve Avustralya'daki Flinders Üniversitesi tarafından Brezilya'dan bir 3D tasarımcı olan Cicero Moraes ile işbirliği içinde yürütüldü.

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