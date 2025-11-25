Münevver Karabulut cinayeti Netflix’te belgesel oluyor
Netflix, Türkiye’nin uzun yıllar gündemini meşgul eden Münevver Karabulut cinayetini “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adlı belgeselle izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş; olay ülke genelinde infiale yol açmıştı.
Garipoğlu, 197 günlük firarın ardından teslim olmuş ve yargılama sonucu 24 yıl hapse mahkûm edilmişti.
Cezaevinde bulunduğu sırada, 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunmuştu.
