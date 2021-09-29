Murat Yıldırım'ı gören inanamadı: Murat Yıldırım neden Murat Yıldırım'a benzemiyor?

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Murat Yıldırım'ın paylaşımında filtre uyguladığını savundu. Oyuncunun cilt gençleştirme yaptırdığını belirtenler de oldu.

Ünlü oyuncunun paylaşımına gelen yorumlar şöyle:

"Murat fotoğrafta çok değişik çıkmamış mı, bana mı öyle geldi?"

"Murat Yıldırım neden Murat Yıldırım'a benzemiyor?"

"Fotoğraftaki Murat Yıldırım mı, dublörü mü? Bir tuhaflık var"

"Bence ya filtre var ya da cilt gençleştirme yaptırmış."

"Murat Bey çok değişmemiş mi?"

"Yüzü çok değişmiş. Ne bilmiyorum ama yabancı gibi geldi."

"Abi dublör falan mı gönderdin?"

"Tanıyamadım!"

"Murat Yıldırım'a photoshop mu yapmışlar?"

"Birinci ve üçüncü fotoğrafta sanki Murat Yıldırım değil"