Müsilaj sadece martılara yaradı

Balıkçı esnafı Okan Yıldız, “Sabahtan aldığımız balıklarımız halen tezgahlarımızda. Satışlarımız durdu. Tüm gün tezgâhta duran balıkları tekrar şoka atmıyoruz. Vatandaşlarımız taze balık yesin diye kalanları martılara atıyoruz" dedi.