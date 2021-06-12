Müsilajdan kozmetik jel ve krem yapılacak
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademisyenleri yaptıkları çalışmada sona doğru geldi. Deniz salyasından kozmetik jel ve krem yapılabileceği kaydedildi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Köksal Pabuçcu ekibiyle birlikte deniz salyasına karşı çalışma başlattı.
Prof. Pabuçcu, deniz salyasındaki mikroalglerin tespiti ve bunların temizlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada sona doğru yaklaştıklarını kaydetti.
Deniz salyasından kozmetik bir jel ya da krem tasarlamayı planladıklarını belirten Prof. Pabuçcu, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:
Yaklaşık 4 aydır Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyası ile ilgili olarak bu müsilajın mikroalg florasını tespit ettik. Deniz salyasına neden olan fitoplanktondaki mikroalg (su yosunları) denilen mikroorganizmalar üzerinde yaptığımız floristik envanter çalışmasının sonuçlarını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’le paylaştık.