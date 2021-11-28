Müslüme olayında bir rezalet daha: Tecavüzden dünyaya gelen çocuğunu taciz etmiş!
Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan Hasan Y.'nin, gelinine tecavüzden dünyaya gelen 14 yaşındaki A.Y.'ye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin kanını donduran olayda Müslüme'nin annesi ve 4 kardeşi koruma altına alındı.
Sabah'ın haberine göre, Anne Selvi Y. ifadesinde, Hasan Y.'nin, eşi askerdeyken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve 14 yaşındaki A.Y.'nin bu saldırı sonrasında dünyaya geldiğini iddia etti. Dedenin tecavüzden doğan A.Y.'ye de cinsel taciz de bulunduğu kız çocuğunun "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.
3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI: KASTEN ÖLDÜRME, "CİNSEL SALDIRI VE "CİNSEL İSTİSMAR"
Müslüme'nin ölümü sonrasında tutuklanan Hasan Y.'ıni, 3 ayrı suçtan tutuklandığı öğrenilirken, dede olarak bilinen Hasan Y.'nin, "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.
"DEDEM BENİ SIKIŞTIRIRDI"
Anne Selvi Y.'nin ifadesinde, dede olarak bilinen Hasan Y.'ın eşi askerdeyken kendisine tecavüz ettiğini, Müslüme'nin ablası A.Y.'nin de onun çocuğu olduğunu iddia ettiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca, Hasan Y.'nin 14 yaşındaki A.Y.'yi de taciz ettiği bilgisi edinilirken, A.Y.'nin, "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.
DETAYLI OTOPSİ İSTANBUL'DA YAPILACAK
Mersin'de yapılan otopsi sonrasında Müslüme'nin cenazesi İstanbul'a gönderilecek. İstanbul'da yapılacak detaylı otopsi sonrasında küçük Müslüme'nin ölüm nedeni ve tecavüze uğrayıp uğramadığı belirlenecek.