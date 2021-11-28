Müslüme olayında bir rezalet daha: Tecavüzden dünyaya gelen çocuğunu taciz etmiş!

"DEDEM BENİ SIKIŞTIRIRDI"

Anne Selvi Y.'nin ifadesinde, dede olarak bilinen Hasan Y.'ın eşi askerdeyken kendisine tecavüz ettiğini, Müslüme'nin ablası A.Y.'nin de onun çocuğu olduğunu iddia ettiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca, Hasan Y.'nin 14 yaşındaki A.Y.'yi de taciz ettiği bilgisi edinilirken, A.Y.'nin, "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.