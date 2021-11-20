Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Anne ve babası cenazeye katılamadı
Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve babası karakoldaki ifade işlemleri bitmediği için cenazeye katılamadı.
Mersin'de kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal, son yolculuğuna uğurlandı.
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Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'nde bu sabah otopsisi tamamlanan Müslüme Yağal'ın cenazesi, dayısı Ercan Yağal ve ablası Nurcan Özcan tarafından teslim alındı.
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Müslüme'nin cenazesi, işlemlerin ardından memleketleri Karaman'a getirildi. Cenazesi önce Karaman Devlet Hastanesi’ne konuldu. Anneanne Müslüme Yağal, torununun cenazesini kendisi yıkadı. Çeltek Mahallesi'nde bulunan Kazalpa Mezarlığı önüne getirilen minik Müslüme için burada cenaze namazı kılındı.
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Müslüme'nin tabutu, Türk bayrağı ve çiçeklerle süslendi. Abla Nurcan Özcan, Müslüme’nin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
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