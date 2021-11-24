Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Küçük kızın annesi konuştu

"NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYORUM"

Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı. Selvi Yağal, kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili, "Neden tutuklandığını bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik" dedi.