Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Küçük kızın annesi konuştu
Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan aile üyelerinden sadece dede tutuklandı. Küçük kızın annesi, ''Dede neden tutuklandı?'' sorusuna yanıt verdi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra her yerde aranan ve 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme Yağal'ın ailesi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Aile üyelerinden sadece dede tutuklandı.
Müslüme Yağal soruşturmasında gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan baba Mehmet Yağal, anne Selvi Yağal ile çocukları, kaldıkları çadıra döndü.
"NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYORUM"
Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı. Selvi Yağal, kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili, "Neden tutuklandığını bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik" dedi.
AYNI ÇADIRDA KALIYORLARDI
Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede H. Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi. H. Yağal'ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.