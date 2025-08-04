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  4. Muson değil adeta ölüm yağmuru: Ölü sayısı 300'e ulaştı!

Muson değil adeta ölüm yağmuru: Ölü sayısı 300'e dayandı...

Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 299'a yükseldi.

Kaynak: DHA / İHA
Muson değil adeta ölüm yağmuru: Ölü sayısı 300'e dayandı... - Resim: 1

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) muson yağmurları dolayısıyla yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu. 

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Muson değil adeta ölüm yağmuru: Ölü sayısı 300'e dayandı... - Resim: 2

Açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana ülkede etkili olan sel ve sağanak nedeniyle 140'ı çocuk 299 kişinin hayatını kaybettiği, 715 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Muson değil adeta ölüm yağmuru: Ölü sayısı 300'e dayandı... - Resim: 3

Yağış ve selin etkili olduğu bölgelerde toplam bin 676 evin hasar gördüğü, bunların 562'sinin tamamen yıkıldığı kaydedilen açıklamada, selden etkilenen bölgelerden toplam 2 bin 889 kişinin tahliye edildiği ve insani yardım faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

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Muson değil adeta ölüm yağmuru: Ölü sayısı 300'e dayandı... - Resim: 4
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