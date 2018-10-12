Muş'ta herkesi şaşırtan görüntü !

"Anıt kaya" olarak ifade edebilecekleri insan kafasına benzeyen kayaya "Ovaya Bakan Adam" adını verdiklerini belirten Dölek, şöyle konuştu:



"Kaya, uzaktan baktığınızda bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi duruyor. Burnu, dudakları, anlı ve kulağı gayet muntazam düzgün bir şekilde. 'Ovaya Bakan Adam' adını verdiğimiz bu anıt kaya tamamen doğal bir oluşum. Çözülme, rüzgar ve yağmur suyu gibi doğal süreçlerle meydana gelmiş. Gelecek nesillere aktarılması gereken, aynı zamanda kente turizm potansiyeli anlamında önemli katkılar sunabilecek yüzlerce yapıdan biri. Bu yapılar ve doğal oluşumlar konusunda Muş oldukça zengin. Biz bu güzellikleri kayıt altına alıp haritalandırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bunların fotoğraflarını çekip ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda yayınlayıp geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz."