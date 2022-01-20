Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bugün öğlen namazın da Bursa ulu camide Ömer Ziya Göktuğ’un cenaze törenine katıldı.
Flash Tv genel yayın yönetmeni Ömer Ziya Göktuğ’un cenazesine katılan Sarıgül duygusal anlar yaşadı.
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Sarıgül yaptığı açıklamada "Ömer abimiz bizim gerçekten sevdiğimiz bir abimiz duyar duymaz cok üzüldüm kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum mekanları cennet olsun" dedi.
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