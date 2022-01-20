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Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bugün öğlen namazın da Bursa ulu camide Ömer Ziya Göktuğ’un cenaze törenine katıldı.

Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı - Resim: 1

Flash Tv genel yayın yönetmeni Ömer Ziya Göktuğ’un cenazesine katılan Sarıgül duygusal anlar yaşadı. 

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Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı - Resim: 2

Sarıgül yaptığı açıklamada "Ömer abimiz bizim gerçekten sevdiğimiz bir abimiz duyar duymaz cok üzüldüm kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum mekanları cennet olsun" dedi.

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Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı - Resim: 3
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Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı - Resim: 4
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