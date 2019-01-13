Mustafa Sarıgül Şişlililerle buluştu
CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül, Şişli 19 Mayıs mahallesinde seçmenleriyle buluştu.
CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül, Şişli 19 Mayıs mahallesinde seçmenleriyle buluştu.
Şişli 19 Mayıs Mahallesi Sarıgül'ü karşıladı. Aşçılar Sokak'ta toplanan binlerce Şişlili sloganlar atarak Sarıgül'ü destekledi..
Notlar:
Sosyal alanda ilerlemek için mutlu bir Şişli'yi geri getireceğiz..
Enerjik, aktif, korkusuz ve cesur bir belediye karşınızda olacak..
Hoşgörü ve hizmet odaklı belediye anlayışımız olacak..
1 Niasn'dan itibaren Şişli'deki hiçbir okulda velilerden para alınmayacak. Olan var olmayan var biz buna dikkat edeceğiz ve okulları tamamen ücretsiz yapacağız.
Çoukların gençlerin belediyesi yola çıktı geliyor..
Şişli'nin gelişen ekonomisine katkı veren planı iyi yapılmış akılcı projeleri hayata geçireceğiz..
Şişli kentsel dönüşümün model alınacağı bir ilçe olacak..
Şişli'de işsiz genç olmayacak. Bir evde işsiz bir genç varsa o evde mutsuzluk vardır ve bunun sorumluluğu bizdedir. İşsizliği biz çözeceğiz..
Yeni Şişli'de meslek gelişim projelerini başlatarak işinin ehli gençler yetiştireceğiz..