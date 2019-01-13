Mustafa Sarıgül Şişlililerle buluştu

Notlar:



Sosyal alanda ilerlemek için mutlu bir Şişli'yi geri getireceğiz..



Enerjik, aktif, korkusuz ve cesur bir belediye karşınızda olacak..



Hoşgörü ve hizmet odaklı belediye anlayışımız olacak..



1 Niasn'dan itibaren Şişli'deki hiçbir okulda velilerden para alınmayacak. Olan var olmayan var biz buna dikkat edeceğiz ve okulları tamamen ücretsiz yapacağız.



Çoukların gençlerin belediyesi yola çıktı geliyor..