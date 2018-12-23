Mustafa Sarıgül'den Şişli'de yoğun mesai
CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapan ve 4 yıldır sürdürdüğü saha çalışmalarını hızlandıran Mustafa Sarıgül bugünü de Şişli'de Şişlililerle geçirdi.
CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapan ve 4 yıldır sürdürdüğü saha çalışmalarını hızlandıran Mustafa Sarıgül bugünü de Şişli'de Şişlililerle geçirdi.
Pazar gününe Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Anadolu Camii cematiyle kahvaltıyla başlayan Mustafa Sarıgül "Birlikte yeni Şişli'yi konuştuk. Verimli ve keyifli bir buluşma oldu." dedi.