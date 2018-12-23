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  3. 23 Aralık 2018 23:11

Mustafa Sarıgül'den Şişli'de yoğun mesai

CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapan ve 4 yıldır sürdürdüğü saha çalışmalarını hızlandıran Mustafa Sarıgül bugünü de Şişli'de Şişlililerle geçirdi.

Mustafa Sarıgül'den Şişli'de yoğun mesai

CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapan ve 4 yıldır sürdürdüğü saha çalışmalarını hızlandıran Mustafa Sarıgül bugünü de Şişli'de Şişlililerle geçirdi.

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Mustafa Sarıgül'den Şişli'de yoğun mesai

Pazar gününe Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Anadolu Camii cematiyle kahvaltıyla başlayan Mustafa Sarıgül "Birlikte yeni Şişli'yi konuştuk. Verimli ve keyifli bir buluşma oldu." dedi.

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Mustafa Sarıgül'den Şişli'de yoğun mesai

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Mustafa Sarıgül'den Şişli'de yoğun mesai

Kahvaltı programından sonra Kastamonulu yurttaşlarla ve Şişli'de bulunan Kastamonu dernekleriyle bir toplantı gerçekleştiren Sarıgül "Bana gelişin güle güle, gidişiniz güle güle, her işin güle güle olsun dediler. İlgilerine, sevgilerine kocaman teşekkür ediyorum."

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