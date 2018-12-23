Mustafa Sarıgül'den Şişli'de yoğun mesai

Kahvaltı programından sonra Kastamonulu yurttaşlarla ve Şişli'de bulunan Kastamonu dernekleriyle bir toplantı gerçekleştiren Sarıgül "Bana gelişin güle güle, gidişiniz güle güle, her işin güle güle olsun dediler. İlgilerine, sevgilerine kocaman teşekkür ediyorum."

