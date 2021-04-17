Mutasyonlu virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak?

Dünyada corona virüse karşı aşılama kampanyasının ağır ilerlemesi endişe yaratıyor: Corona virüsün bir mutasyonla, hiçbir aşının fayda etmeyeceği ve daha önce atlatılan hastalık nedeniyle kazanılan bağışıklığın da korumayacağı yeni bir varyantının ortaya çıkması halinde ne yapılacak?